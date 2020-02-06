На Одещині перекинувся автобус із пасажирами, є постраждалі

На трасі Одеса - Київ поблизу с. Болгарка Роздільнянського району вранці на слизькій дорозі перекинувся рейсовий автобус.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"Подія сталася сьогодні, 06 лютого, близько п’ятої години ранку на трасі Одеса - Київ поблизу с. Болгарка Роздільнянського району. Зараз на місці аварії працюють поліцейські", - йдеться у повідомленні.

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Попередньо встановлено, що водій рейсового автобусу сполученням Одеса-Київ не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого автобус з 19-ти пасажирами перекинувся.

"Двоє людей - 37-річна жінка та 9-річна дитина отримали тілесні ушкодження та у супроводі поліцейських були доставлені до Одеської обласної клінічної лікарні", - зазначили у поліції.

Фото: Нацполіції