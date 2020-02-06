Тонни сміття із Закарпаття пливуть Тисою в Угорщину

Поблизу угорського міста Вашарошнамень, неподалік від кордону з Україною, спецтехніка цілодобово виловлює тисячі пластикових пляшок, які пливуть по річці Тиса із Закарпаття.

Про це повідомляє угорське видання Haromhatar.

«В Угорщині спеціальна техніка цілодобово виловлює тисячі пластикових пляшок, які пливуть по Тисі з боку Закарпаття. Спецтехніка працює біля угорського міста Вашарошнамень неподалік кордону з Україною», - йдеться у повідомленні.

Оприлюднено й відповідний відеозапис, на якому показано процес вилову пластикового сміття з Тиси.

Повідомляється, що лише за половину дня 4 лютого було виловлено близько 60 тонн пластикових та інших відходів.

Фото: haromhatar.hu