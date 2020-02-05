Циклон приніс в Україну похолодання, у деяких областях до -17°

В Україні у четвер, 6 лютого, сильний сніг очікується місцями у південних, східних та Дніпропетровській областях, на решті території - незначні опади.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"6 лютого хмарно з проясненнями. У південних, східних та Дніпропетровській областях вночі та вранці значний, місцями сильний сніг, вдень помірний сніг (у Приазов'ї та Криму мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь); пориви вітру 17-22 м/с, у південних областях місцями 25-30 м/с, хуртовини; температура протягом доби від 1° тепла до 4° морозу", - йдеться в повідомленні.

На решті території вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг; місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0° (у Карпатах вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу). На дорогах країни ожеледиця.

У наступні два дні, 7-8 лютого, утримається хмарна з проясненнями погода. 7 лютого невеликий, у Карпатському регіоні помірний (вночі місцями значний) сніг, вдень у північних, центральних та більшості західних областей, впродовж 8 лютого в Україні без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер в Україні північний та північно-західний, 7-12 м/с, 7 лютого місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу; 8 лютого в Карпатах та східних областях вночі 12-17°, вдень 4-9° морозу.

Впродовж 9-10 лютого в Україні, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише в західних та північних областях вранці та вдень 10 лютого невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Температура 9 лютого вночі 4-10° морозу, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 11-17° морозу, вдень у західній половині країни 0-6° тепла, на решті території 2-8° морозу; 10 лютого вночі 1-7° морозу, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 8-14° морозу, вдень 3-9° тепла, у східних областях близько 0°.

У Києві та Київській області 6 лютого вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

Упродовж 7-8 лютого синоптики обіцяють у Києві без істотних опадів, лише вночі 7 лютого невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Температури вночі становитиме 6-11°, вдень 1-6° морозу.

Також без опадів очікується у столиці 9-10 лютого, лише вдень 10 лютого невеликий дощ.

Температура 9 лютого вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла; 10 лютого вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.