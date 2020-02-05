Верховний суд залишив без змін вирок за теракт у Новоолексіївці - 15 років увʼязнення

Верховний суд залишив без змін вирок за теракт у Новоолексіївці - 15 років увʼязнення

Укрінформ
Верховний Суд залишив без змін вирок виконавцю теракту 14 квітня 2016 року у Новоолексіївці, внаслідок якого загинула людина.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Facebook.

"У 2018 році за рішенням суду терорист отримав 15 років ув’язнення, але вирішив оскаржити вирок. Як бачимо, безрезультатно для нього. Терористам вироки не переглядають", - йдеться у повідомленні.

Тоді терористична група, підконтрольна спецслужбам РФ, підірвала припарковане на вулиці авто. Внаслідок теракту загинула одна людина, а ще шестеро були поранені.

Після затримання підозрюваного та розслідування теракту, співробітники СБУ запобігли ще одному вибуху, що мав статися за тиждень у Генічеську. Під час обшуку вони вилучили у терористів пластид у тротиловому еквіваленті майже 40 кг.

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Як повідомлялося, 14 квітня 2016 року в смт Новоолексіївка Генічеського району внаслідок вибуху автомобіля одна людина загинула.

Під час огляду фрагментів авто було встановлено, що зловмисники використали вибухову речовину, еквівалент якої становить близько 6,5 кг.

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