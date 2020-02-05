У Чернігові виступили проти нових правил розрахунків за газ

Позачергова сесія Чернігівської міської ради в середу ухвалила звернення до керівництва держави та НКРЕКП з проханням скасувати постанову про запровадження механізму нарахування плати за розподіл (доставку) природного газу, виходячи з фактичних обсягів його споживання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Неприйнятною є будь-яка методика, яка в кінцевому рахунку має на меті виставлення платіжок, які не відповідають реальному споживанню за попередній місяць. Людина повинна платити тільки за реально спожите - це правило, що діє в усьому світі", - наголосив під час обговорення Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

За його словами, авансова плата за неспожитий газ вводиться в Україні вперше і є неприйнятною для всіх категорій споживачів - фізичних і юридичних осіб. Її розмір визначається рівнем споживання за попередній "газовий рік", що в сучасних кліматичних та економічних умовах веде до значних переплат. Так, наприклад, зараз у Чернігові, завдяки теплій зимі, споживання газу на опалення житла скоротилося в середньому на 26% - порівняно з минулим опалювальним сезоном. Проте при нарахуванні плати за розподіл газу в січні 2020 року враховані значно більші обсяги минулої холодної зими.

Запроваджений механізм міська рада називає несправедливим, дестимулюючим, протиправним і таким, що веде до зростання соціальної напруги в суспільстві та проблем у бізнес-середовищі.