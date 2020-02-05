Негода залишила без світла понад 30 населених пунктів на Прикарпатті

На Прикарпатті через сильний вітер та налипання мокрого снігу без електропостачання повністю залишилися 32 населені пункти, ще 48 – частково у 10 районах області.

Про це повідомляє «Прикарпаттяобленерго».

«Через налипання важкого мокрого снігу та сильний вітер станом на 10:00 ранку 32 населених пункти Івано-Франківщини залишились без світла повністю, 48 - знеструмлені частково. Найбільше від негоди постраждали Долинський та Рожнятинський райони, трохи менше – Богородчанський, Верховинський, Калуський, Надвірнянський та Яремчанський райони. Загалом вимкнення є у 10 районах області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість вимкнень електроенергії спричинені обривами на лініях електропередачі через падіння гілок чи налипання снігу. На місцях аварій у посиленому режимі працюють оперативно-виїзні бригади. Втім, їх роботу ускладнюють погодні умови, бо сніг не припиняється, а вітер місцями посилюється.

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Як повідомляв Укрінформ, у Карпатах випало до 1,2 м снігу. Синоптики попереджають, що циклон затримається над областю щонайменше до вечора 07 лютого. У цей період очікують сильний сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледицю, хуртовину і посилення вітру. Очікується також зниження температури повітря до 5-10° морозу, у високогір'ї – 10-15° нижче нуля, вдень – від 0 до 5° морозу, у високогір'ї – 5-10° морозу.