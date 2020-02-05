Негода залишила без світла понад 30 населених пунктів на Прикарпатті

Негода залишила без світла понад 30 населених пунктів на Прикарпатті

Укрінформ
На Прикарпатті через сильний вітер та налипання мокрого снігу без електропостачання повністю залишилися 32 населені пункти, ще 48 – частково у 10 районах області.

Про це повідомляє «Прикарпаттяобленерго».

«Через налипання важкого мокрого снігу та сильний вітер станом на 10:00 ранку 32 населених пункти Івано-Франківщини залишились без світла повністю, 48 - знеструмлені частково. Найбільше від негоди постраждали Долинський та Рожнятинський райони, трохи менше – Богородчанський, Верховинський, Калуський, Надвірнянський та Яремчанський райони. Загалом вимкнення є у 10 районах області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість вимкнень електроенергії спричинені обривами на лініях електропередачі через падіння гілок чи налипання снігу. На місцях аварій у посиленому режимі працюють оперативно-виїзні бригади. Втім, їх роботу ускладнюють погодні умови, бо сніг не припиняється, а вітер місцями посилюється.

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Як повідомляв Укрінформ, у Карпатах випало до 1,2 м снігу. Синоптики попереджають, що циклон затримається над областю щонайменше до вечора 07 лютого. У цей період очікують сильний сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледицю, хуртовину і посилення вітру. Очікується також зниження температури повітря до 5-10° морозу, у високогір'ї – 10-15° нижче нуля, вдень – від 0 до 5° морозу, у високогір'ї – 5-10° морозу.

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