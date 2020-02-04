На Харківщині попрощалися з військовою, яка загинула на Донбасі

У Зачепилівці на Харківщині сьогодні попрощалися з 33-річною сержантом 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", медиком Клавдією Ситник, яка загинула від осколкового поранення 1 лютого в зоні ОСС.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в Зачепилівському районному військовому комісаріаті.

"Провести в останню путь нашу землячку приїхали біля 30-ти військовослужбовців із 54-ї бригади, де вона починала свій бойовий шлях, і кілька побратимів із 93-ї ОМБр (бригада залишається на передовій, тож на похорон змогли дістатися не всі бажаючі). Прощання з загиблою відбувалося в дворі її рідного дому, а потім продовжилося на головній площі селища, куди прийшло дуже багато людей", - зазначили в військкоматі.

Поховали Клавдію Ситник з почестями на місцевому кладовищі.

Як повідомляв Укрінформ, старший бойовий медик механізованої роти 93-ї окремої механізованої бригади сержант Клавдія Ситник загинула 1 лютого під час обстрілу в районі Новотошківського Луганської області.

Ситник народилася 25 лютого 1986 року у смт Зачепилівка на Харківщині, де постійно проживала. Закінчила Красноградський медичний коледж, стала фельдшером, проходила практику на швидкій допомозі.

У лютому 2017 року її призвали на військову службу, у Харківському військкоматі Клавдія уклала 3-річний контракт зі Збройними силами. Служила у 54-й окремій механізованій бригаді, а в жовтні минулого року перейшла до «холодноярців», коли бригада тренувалася на Яворівському полігоні.

У неї залишилася 12-річна донька, а також батьки і молодша сестра, яка має інвалідність.

Фото: Анна Черненко