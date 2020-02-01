Стало відоме ім'я жінки-медика, яка загинула в зоні ООС

У суботу під час обстрілу в районі Новотошківського Луганської області загинула старший бойовий медик механізованої роти 93-ї окремої механізованої бригади сержант Клавдія Ситник.

Про це повідомила 93-я ОМБр «Холодний Яр» у Facebook.

«Сьогодні ми втратили бійця. Від обстрілу терористичних збройних формувань у районі Новотошківського Луганської області загинула старший бойовий медик механізованої роти сержант Ситник Клавдія Володимирівна (дівоче прізвище - Король). Вона загинула від наскрізного уламкового поранення в грудну клітину зліва, коли несла ліки хворому бійцю. Клавдія була у засобах захисту», - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що ділянку фронту ворог обстрілював із мінометів, станкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика», - повідомляють у бригаді.

Клавдія Ситник народилася 25 лютого 1986 року у смт Зачепилівка на Харківщині, де постійно проживала. Закінчила Красноградський медичний коледж, стала фельдшером, проходила практику на швидкій допомозі.

У лютому 2017 року її призвали на військову службу у Харківському військкоматі, Клавдія уклала 3-річний контракт зі Збройними силами. Служила у 54-ій окремій механізованій бригаді, а в жовтні минулого року перейшла до «холодноярців», коли бригада тренувалася на Яворівському полігоні.

У неї залишилася 12-річна донька, а також батьки і молодша сестра, яка має інвалідність.

«Вона була відвертою і справедливою. Щира, конкретна, якщо правду - то в лоба! Справжній правдоруб. За це її і любили», - сказав про загиблу друг Анатолій з її рідного міста.

Бригада висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам бойового медика у зв'язку з тяжкою втратою.