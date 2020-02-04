Дорожники попереджають про мокрі дороги та ожеледицю

У вівторок, 4 лютого, покриття на дорогах державного значення в Карпатському регіоні мокре, в Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

“На більшості перевальних ділянках доріг дощ. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях де йде дощ, покриття мокре, в Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця”, - йдеться у повідомленні.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок.

Зазначається, що проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 110 одиниць техніки та 142 робітники.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр, 3 лютого в Україні хмарно з проясненням, в західних областях дощ та мокрий сніг, вдень на Прикарпатті та Закарпатті значні опади; в Карпатах вдень сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 20-25 м/с. На решті території без опадів, лише вдень у північних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ.