Сніг і дощ: в Укравтодорі розповіли про ситуацію на дорогах

У п’ятницю, 31 січня, у ряді областей України дороги державного значення мокрі, місцями засніжені, але проїзд забезпечений, в роботі задіяно 366 одиниць техніки.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодор.

“Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, у решті областей сухе. На Ужоцькому та Вишківському перевалах засніжене. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено. На дорогах виконуються роботи з очищення проїжджої частини доріг від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцями спостерігається слабкий сніг у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Харківській та Сумській областях, сніг із дощем - у Тернопільській, дощі - у Волинській, Рівненській та Закарпатській областях. На більшості перевальних ділянок доріг - без опадів, лише на Ужоцькому і Торунському перевалах (Закарпаття) йде невеликий сніг (випало від 2 до 7 см).

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Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 366 одиниць техніки та 487 робітників.