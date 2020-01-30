Цьогоріч Укравтодор планує розширити три траси до чотирьох смуг

На 2020 рік в Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор) заплановані роботи з розширення до чотирьох смуг руху на ділянках трьох трас.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

“Цього року основі будівельні роботи із розширення до 4-х смуг руху будуть виконуватися на трасах: М-03 – на ділянці від м. Лубни до м. Полтава, а також на ділянці від м. Полтава до м. Валки; М-07 – на окремих ділянках траси від м. Ковель до українсько-польського кордону; Н-31 – на всій протяжності від відгалуження від швидкісного шосе М-03 біля м. Решетилівка до м. Дніпро”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що ці роботи передбачені в рамках розбудови мережі швидкісних автомобільних доріг в Україні, на яких дозволена максимальна швидкість руху складає 110-130 км/год. Такі дороги мають не менш ніж по дві смуги руху в один бік із роздільною смугою, яка виключає можливість лобових зіткнень із зустрічними автомобілями.

Окрім розширення трас в Укравтодорі планують різні заходи зі зменшення смертності від ДТП в Україні: збудувати різнорівневі пішохідні переходи, встановити дорожні знаки з світловідбивним покриттям, підсвіткою та сигнальними лампами, розвивати комплекси автоматичної фіксації порушень і розбудувати інформаційну системи моніторингу безпеки дорожнього руху.

Також цього року запланована низка проєктних робіт для майбутніх швидкісних доріг на маршрутах: М-06 – на двох окремих ділянках траси між Ужгородом і Мукачево; Н-11 – ділянка від села Широке до села Малософіївка; М-06 – між селами Грушвиця Друга та Крилів, а також Південно-Східний об'їзд міста Дубно.

За словами очільника Укравтодору Олександра Кубракова, у відомстві також працюють над техніко-економічним обґрунтуванням розширення до 4 смуг доріг Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань та Одеса-Миколаїв-Херсон.

Згідно з даними Укравтодору, наразі критеріям швидкісних доріг відповідають дороги технічної категорії 1-а (автомагістраль) та 1-б (швидкісне шосе), а саме: М-06 на відрізку Київ-Житомир-Рівне, М-05 Київ-Одеса на всій протяжності, М-01 на відрізку Київ-Чернігів, М-29 Харьків-Новомосковськ, Н-08 на відрізку Дніпро-Запоріжжя, М-03 на відрізку Київ-Лубни та Н-01 на відрізку Київ-Обухів.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) презентувало плани оновлення доріг на 2020 рік. На відновлення українських доріг уряд України у 2020 році планує залучити 85 мільярдів гривень, це дозволить відремонтувати більше 6 тис. км доріг, з них — 4 тис. км загальнодержавного значення.