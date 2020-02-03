Підозрюваний у крадіжках екскерівник Лисичанськвугілля втік до “ЛНР”

На окупованій території Луганщини сховався колишній керівник вугільного об’єднання, якого запідозрили у перевищенні службових повноважень.

Про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.

«За матеріалами слідства, у березні 2016 року службова особа, будучи відповідальною за проведення державних закупівель, надала незаконні вказівки керівному складу відокремлених підрозділів вугледобувного підприємства щодо укладання прямих договорів закупівлі промислового обладнання за цінами, які значно перевищували ринкові», - йдеться у повідомленні.

З метою отримання неправомірної вигоди від підприємства-постачальника підозрюваний уникнув проведення тендерних процедур та створив умови для одноосібної участі у допорогових закупівлях.

Протиправні дії керівника завдали державному бюджету в особі ПАТ «Лисичанськвугілля» матеріальні збитки у розмірі близько 190 тис. гривень.

Слідством встановлено, що після повідомлення про підозру чоловік виїхав на тимчасово окуповану територію Луганської області, у зв’язку з чим його оголосили у розшук.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Лисичанського відділу поліції ГУ НП в Луганській області.