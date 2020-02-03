Посольство США занепокоєне нападом на учасників тренінгу для журналістів з питань ЛГБТ

Посольство США занепокоєне нападом на учасників тренінгу для журналістів з питань ЛГБТ

Укрінформ
Посольство США в Україні висловило стурбованість нападом у Вінниці в суботу, 1 лютого, на учасників тренінгу для журналістів щодо висвітлення питань ЛГБТ.

Про це йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

"Ми стурбовані повідомленнями про напад, що відбувся у Вінниці під час тренінгу для журналістів щодо питань ЛГБТ. Ми сподіваємось на ретельне розслідування та виступаємо на боці тих, хто працює над зміцненням прав людини та незалежних ЗМІ в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у Вінниці 1 лютого зірвали тренінг для журналістів, який проходив у готелі "Поділля". Троє молодиків облили спікера, закидали його пір'ям, розкидали папери. Поліція розпочала розслідування за ст. 171 (перешкоджання законній журналістській діяльності) та ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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