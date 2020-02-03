В Україну йдуть снігопади — де замете найбільше

В Україні з 4 лютого ускладняться погодні умови. Очікуються сніг і сильний вітер, на Закарпатті та Прикарпатті значний дощ і мокрий сніг. Температура вдень становитиме від 4°морозу до 12° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"4 лютого в Україні хмарно з проясненнями. В західних областях дощ та мокрий сніг, вдень на Прикарпатті та Закарпатті значні опади; в Карпатах вночі невеликий, вдень сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 20-25 м/с, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів, лише вдень у північних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 7-12° тепла; в Карпатах протягом доби 0-4° морозу", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, 4 лютого, внаслідок формування тало-дощового паводку у нижній течії р.Боржава (Закарпаття), утримається вода на заплаві з початковим підтопленням ряду прирічкових населених пунктів. На високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

У Києві 4 лютого у другій половині дня можливий невеликий дощ. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

У столичному регіоні хмарно, дощ можливий лише у другій половині дня. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

5-6 лютого у центральних областях України значний, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях сильний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; у південних областях значний дощ, 6 лютого з переходом у сніг; у східних областях значний мокрий сніг та дощ; на Прикарпатті та в Карпатах мокрий сніг та сніг, вночі 5 лютого сильний; на решті території 5 лютого помірний сніг, 6 лютого невеликий сніг.

Вітер в Україні переважно північно-східний, 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-20 м/с, на решті території 17-22 м/с, в окремих районах 25 м/с, хуртовини.

Температура 5 лютого вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла (в Криму до 11° тепла); 6 лютого зниження температури вночі до 5-10° морозу, вдень до 1-6° морозу; у південних та східних областях протягом доби 0-5° (на Харківщині вночі до 7°) морозу. На дорогах країни ожеледиця.

У Києві і Київській області 5 лютого часом сніг, хуртовина, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. 6 лютого вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг; зниження температури вночі до 4-9° морозу, вдень до 1-6° морозу. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

7 лютого в Україні невеликий (в Карпатах помірний) сніг; температура вночі 3-9° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні місцями 0-3° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 6-11° морозу. 8 лютого без опадів, лише у східній частині, в Криму та Приазов'ї невеликий сніг; температура вночі 6-12° морозу, вдень 1-6° морозу, на сході до 9° морозу; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 4-9° морозу.

У Києві і Київській області 7 лютого невеликий сніг, 8 лютого без опадів. Температура вночі 7 лютого 4-9° морозу, 8 лютого 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook, упродовж 4-6 лютого очікується ускладнення погодних умов до помаранчевого (другого) рівня небезпечності.