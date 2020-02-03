+10,7°С у лютому: у Києві зафіксували температурний рекорд

У Києві 2 лютого 2020 року був перевищений рекорд максимальної температури повітря для цього дня, зафіксований у 2002 році.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезнєвського.

"2 лютого після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році", - йдеться у повідомленні.

Завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 2 лютого досягла +7,9°С, що на 1,6°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався теж з 2002 року, зазначили в обсерваторії, додавши, що за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця першої декади квітня.

Як повідомлялося, за даними метеорологів, цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року, і більше нагадував осінь, ніж зиму.