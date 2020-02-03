Січень у Києві більше нагадував осінь, ніж зиму — метеорологи

Цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року, чим більше нагадував осінь, ніж зиму.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середньомісячна температура січня у Києві становила +0,8°C, що на 6,4°C вище кліматичної норми. Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінуса 5,3°C, а найтепліше – 11 січня, коли максимальна температура піднялась після полудня до +7,1 градуса. Але метеорологічна зима до столиці так і не завітала, хоча дві третини календарної вже минуло.

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Опадів у Києві за місяць випало 21 мм, що склало лише 44% кліматичної норми.

Зважаючи на те, що у цьому році закінчується черговий кліматичний період, який розпочався у січні 1991 року, в обсерваторії обрахували нові кліматичні норми. Отже, нова кліматична норма у Києві температури повітря для січня становить -3,2°C, і є вищою за попереднє значення на 2,4°C.

Стосовно опадів, то нова їх норма становить 37 мм, і є меншою від попереднього значення на 11 мм.