У Чернігівській області на вимушених канікулах перебуває до 10 тисяч школярів
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця начальника управління освіти і науки Чернігівської ОДА Олена Соронович.
"За останніми даними, навчальний процес призупинено в 30 школах області, де навчається близько 10 тисяч учнів. Однак сьогодні у двох селах, де карантин почався наприкінці січня, навчання вже відновлюється, а в школах трьох громад воно призупиняється", - сказала вона.
За словами Соронович, відповідні рішення приймаються виключно органами місцевого самоврядування спільно з батьківською та медичною громадськістю. Вони вирішують коли й на скільки відпустити дітей і як потім надолужувати програму.
Щодо тривалості карантину, зазначила Соронович, то у всіх вона різна. У когось - до тижня, у інших - до двох. Коли є необхідність - карантин продовжують.