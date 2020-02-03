У Чернігівській області на вимушених канікулах перебуває до 10 тисяч школярів

Через підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ на Чернігівщині на вимушені канікули відправлено майже 10 тис. учнів загальноосвітніх навчальних закладів області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця начальника управління освіти і науки Чернігівської ОДА Олена Соронович.

"За останніми даними, навчальний процес призупинено в 30 школах області, де навчається близько 10 тисяч учнів. Однак сьогодні у двох селах, де карантин почався наприкінці січня, навчання вже відновлюється, а в школах трьох громад воно призупиняється", - сказала вона.

За словами Соронович, відповідні рішення приймаються виключно органами місцевого самоврядування спільно з батьківською та медичною громадськістю. Вони вирішують коли й на скільки відпустити дітей і як потім надолужувати програму.

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Щодо тривалості карантину, зазначила Соронович, то у всіх вона різна. У когось - до тижня, у інших - до двох. Коли є необхідність - карантин продовжують.