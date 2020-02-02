В Україні завтра дощитиме, повітря прогріється до +13°

В Україні у понеділок, 3 лютого, на переважній частині території йтимуть дощі, при цьому пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с; температура повітря вдень становитиме 3°-8°, на півдні 9°-13°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

“Хмарно з проясненнями. Дощі, у гірських районах з мокрим снігом, вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади, лише на Чернігівщині та Сумщині без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с”, - зазначають синоптики.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 3°-8° вище нуля, на півдні країни 9°-13°; на високогір'ї Карпат протягом доби буде від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві та області вночі буде без істотних опадів, вдень очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Вночі у столиці буде 3°-5° тепла, вдень 5°-7°; по області вночі прогнозують 1°-6° тепла, вдень 3°-8° вище нуля.

Через пориви вітру, які 3 лютого сягатимуть 15-20 м/с, в країні оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозом синоптиків, 4-5 лютого в Україні буде хмарно. 4 лютого в західних областях пройде дощ та мокрий сніг, на Прикарпатті та Закарпатті очікуються значні опади, вдень у північних областях невеликий дощ із мокрим снігом, на Одещині помірні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1°-6° тепла, на крайньому півдні 5°-10° тепла.

5 лютого у південній частині, східних та центральних областях і на Прикарпатті очікуються складні погодні умови: значний мокрий сніг, на півдні дощ з переходом у мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, посилення вітру 17-22 м/с, хуртовини, на решті території місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні 1°-6° тепла.

На дорогах країни ожеледиця.

В Карпатах 4 лютого та вночі 5 лютого сильний, вдень 5 лютого помірний сніг, хуртовина, вітер посилиться до 20-25 м/с. Температура вночі та вдень 4 лютого 1°-6° морозу, 5 лютого 6°-11° нижче нуля.

У Києві та області 4-5 лютого буде хмарно, часом ітиме невеликий дощ та мокрий сніг, лише вночі 4 лютого без опадів. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура 4 лютого вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1°-6° вище нуля; 5 лютого протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

На 6-7 лютого синоптики прогнозують часом невеликий сніг (6 лютого вночі у південній частині, східних та Дніпропетровській областях, вдень у західних областях помірний сніг, на крайньому півдні з дощем); вночі 6 лютого на півдні та сході країни посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини.

Вночі температура знизиться до 3°-9° морозу, 7 лютого на Лівобережжі місцями до 12° морозу; температура вдень 2° тепла - 4° морозу (в Карпатах вночі 9°-14° морозу, вдень 6°-11° морозу).

У Києві та області 6-7 лютого пройде невеликий сніг (6 лютого місцями). Вночі стовпчики термометрів опустяться до 4°-9° морозу, температура вдень від 4° морозу до 1° тепла.