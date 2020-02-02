Під Львовом у вантажівці-холодильнику знайшли неповнолітніх нелегалів

Поблизу Львова у вантажівці, яка перевозила яблука з Македонії до Росії, знайшли чотирьох неповнолітніх нелегалів.

Про це повідомляє Zахіd.net.

"У суботу 1 лютого, близько 23:00 у вантажівці яка перевозила яблука з Македонії до Росії знайшли чотирьох нелегалів. Під час вимушеної зупинки на АЗС у Гамаліївці біля Львова водій вантажівки виявив вже напівпритомних хлопців", - йдеться у повідомленні.

Він стверджує, що не знав про людей у рефрижераторі, але зауважив, що чув дивні звуки, що долинали зсередини. Оскільки фура була опломбована, чоловік викликав поліцію, а також митників. Відкривши рефрежиратор, там виявили чотирьох напівпритомних молодих хлопців віком 16-17 років.

У двох з них виявились документи громадян Афганістану, ще двоє взагалі не мають жодних документів.

За даними медиків, нелегальні мігранти перебувають у важкому стані, вони отримали сильне переохолодження, їм надають усю необхідну медичну допомогу.

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Як зазначається, мігранти провели у рефрежираторі більше чотирьох діб. За їхніми словами, кожен з них заплатив посереднику по 2000 доларів та їх обіцяли доправити з Македонії до Німеччини, тому були здивовані, що виявились в Україні.

Згідно з правилами транспортування яблук у авторефрижераторах, їх перевозять при температурі від +2Co до +5Co, при цьому холодильна камера не вентилюється.

Фото: zaxid.net