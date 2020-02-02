На Закарпатті згоріла церква

В Іршаві, що на Закарпатті, цієї ночі сталася пожежа у дерев'яній церкві, займання гасили 5 машин та 25 вогнеборців.

Про це повідомляє ДСНС.

"В ніч проти 2 лютого виникла пожежа у дерев'яній церкві Святого Василя Великого, що на вул. Набережній у місті Іршава...

Над ліквідацією пожежі працювало 5 одиниць техніки та 25 рятувальників", - ідеться у повідомленні.

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Пожежу ліквідовано, за попередньою інформацією, потерпілих немає.

За інформацією поліції, вогнем будову знищено майже повністю. За попередніми даними, однією з причин займання у храмі стала несправність електропроводки. Наразі всі можливі причини та обставини пожежі з’ясовують слідчі.

Фото: ДСНС, Нацполіція