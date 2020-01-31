У Києві горіли гаражі з автомобілями

У Дарницькому районі столиці рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в гаражах, де знаходилися автомобілі. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

“31 січня о 7:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на території гаражного кооперативу на вул. Поліській, 7, що у Дарницькому районі столиці”, - йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Зазначається, що по прибуттю вогнеборці встановили, що горять гаражі з автомобілями. Під час проведення розвідки бійці виявили 2 газові балони, які відразу ж винесли на безпечну відстань.

О 8:29 рятувальники локалізували загоряння на площі 100 кв. м та о 8:39 – ліквідували.

На місці задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

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Причина займання наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua