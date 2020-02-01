В Україну йде похолодання з дощем і мокрим снігом

В Україні у неділю, 2 лютого, очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, вдень температура повітря становитиме від 5° до 15° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"2 лютого хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, у західних областях помірні, в Карпатах місцями значні опади", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північних областей, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла; вдень 5-10°, у південній частині місцями 13-15°.

У Києві та Київській області 2 лютого утримається хмарна з проясненнями погода, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 3-5° тепла, вдень 7-9°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

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У наступні два дні, 3-4 лютого, збережеться хмарна погода. У західних, Вінницькій та Житомирській областях дощ та мокрий сніг, у Карпатах та на Закарпатті значні опади, у південних областях невеликий дощ, 3 лютого у східних та Запорізькій областях помірний дощ; на решті території без істотних опадів.

У понеділок, 3 лютого, в Україні вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с; 4 лютого у західних і південних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, на Одещині і в Криму до 12° тепла; 4 лютого у північних, східних і центральних областях вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

Хмарна погода без істотних опадів очікується в Києві 3-4 лютого. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, 3 лютого місцями пориви 15-20 м/с. Температура 3 лютого вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла; 4 лютого вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

Упродовж 5-6 лютого синоптики прогнозують ускладнення погоди в ряді областей.

"У південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, 5 лютого в Карпатах та на Прикарпатті складні погодні умови: сніг та мокрий сніг, 5 лютого на півдні з дощем, місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, посилення вітру 17-22 м/с, хуртовини", - йдеться в повідомленні.

Температура 5 лютого вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу, в Криму вдень 5-10° тепла); 6 лютого вночі 1-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах вночі 7-12 морозу, вдень 4-9° морозу.

На решті території без істотних опадів, зниження температури: 5 лютого очікується 1-6° морозу, вдень близько 0°, 6 лютого вночі 4-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столиці 5-6 лютого без істотних опадів. Водночас очікується зниження температури: 5 лютого вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; 6 лютого вночі 4-9° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу.