Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах на вихідні

У горах Закарпаття та Івано-Франківщини 1-2 лютого зберігатиметься значний рівень сніголавинної небезпеки.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, 31 січня та 1-2 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: згідно із повідомленням Укравтодору, у п’ятницю, 31 січня, у ряді областей України дороги державного значення мокрі, місцями засніжені, але проїзд забезпечений, в роботі залучено 366 одиниць техніки.