Лютий прийде в Україну з дощами і штормовим вітром, місцями до +15°

У суботу в Україні пройде невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході країни 1-6° тепла; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та у південній частині місцями 8-11°", - йдеться у повідомленні.

У суботу в Києві та області пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Згідно з прогнозом, 2-3 лютого і Україні часом ймовірні опади переважно у вигляді дощу, лише 3 лютого у більшості північних областей без істотних опадів. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура 2 лютого вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у південній частині до 15° тепла; 3 лютого протягом доби 1-6° тепла, на крайньому півдні країни вдень 6-11°.

У Карпатах помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу; температура вночі та вдень близько 0°.

У столичному регіоні 2 лютого часом опади переважно у вигляді дощу, 3 лютого без істотних опадів. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° тепла (вдень 2 лютого 5-10°).

Синоптики прогнозують 4- 5 лютого часом невеликі та помірні опади, вдень 5 лютого в Україні, крім півдня та сходу, без опадів. Температура 4 лютого вночі та вдень 0-6° тепла, вдень на півдні до 12°; 5 лютого вночі та вдень від 3° тепла до 3° морозу (в Карпатах вночі 3-8° морозу), на півдні країни вночі та вдень 1-6° тепла.

На Київщині 4 лютого вночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° тепла. 5 лютого вночі невеликі опади, вдень без опадів; температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, опади не очікуються, лише вдень 6 лютого та вночі 7 лютого у західних областях невеликий сніг.

Температура вночі 3-9° морозу (в Карпатах до 12° морозу), вдень 0-6° морозу, 6 лютого на півдні вночі та вдень від 4° морозу до 3° тепла.