Зеленський звільнив голів дев’яти РДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив нових голів дев’яти районних державних адміністрацій у чотирьох областях та звільнив голову Варвинської РДА на Чернігівщині.
Відповідні розпорядження №86/2020-рп - №95/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, призначив на посади голів Мелітопольської РДА Запорізької області; Бориспільської, Сквирської, Тетіївської та Яготинської РДА Київської області; Новосанжарської РДА Полтавської області; Герцаївської, Кельменецької та Кіцманської РДА Чернівецької області.
Водночас глава держави звільнив із посади голову Варвинської РДА Чернігівської області.