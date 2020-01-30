Зеленський провів кадрові ротації у 19 районах

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові ротації голів 19 райдержадміністрацій у дев’яти областях.

Відповідні розпорядження №60/2020-рп - №84/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, звільнив і одразу призначив голів Новоархангельської та Новоукраїнської РДА Кіровоградської області, Казанківської РДА Миколаївської області, Диканської, Машівської та Шишацької РДА Полтавської області.

Крім того, звільнено голову Згурівської РДА на Київщині.

Водночас Глава держави призначив на посади голів Олександрівської РДА Донецької області, Олевської та Ружинської РДА Житомирської області, Олександрівської РДА Кіровоградської області, Кобеляцької та Хорольської РДА Полтавської області, Гусятинської та Шумської РДА Тернопільської області, Заставнівської та Сокирянської, РДА Чернівецької області, Жашківської та Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області.

Фото: president.gov.ua