На Запоріжжі на карантин закрили 60 шкіл і 5 дитсадків

У Запорізькій області на карантин щодо ГРВІ та грипу закрито 60 шкіл і 5 дитячих садків.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла лікар-епідеміолог ГУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ» Любов Акчурина.

«Через високий рівень захворюваності на карантин повністю закрито 60 шкіл - це більше ніж 11% від загальної кількості шкіл. Крім того, навчальний процес призупинено в 206 класах. На карантин закрито 5 дитячих дошкільних установ і 40 окремих груп», - зазначила лікар-епідеміолог.

За її словами, в Запоріжжі на сьогодні закрито 20 шкіл, в Бердянську - 18, по одному навчальному закладу закрито в Василівському, Михайлівському, Вільнянському, Акмовському, Мелітопольському, Приморському районах, по 4 - у Бердянському, Запорізькому і Токмацькому районах, ще три - в Чернігівському.

Що стосується дитячих садків, то на даний момент карантин оголошено в трьох дошкільних установах Бердянського району. Також на позапланові канікули відправлені вихованці дитячих садків у Більмацькому і Токмацькому районах, де закрито по одному саду.

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Як повідомлялося, цього тижня в Запоріжжі від ускладнень грипу померла 51-річна жінка. Це другий випадок смерті від грипу в області з початку епідсезону.