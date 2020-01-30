На Буковині на карантин закрили понад 60 шкіл та садочків

На Буковині на карантин закрили понад 60 шкіл та садочків

Укрінформ
Через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ у Чернівецькій області на карантин закрили понад 60 шкіл та садочків.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор Центру якості освіти Світлана Прінько.

"На сьогодні через карантин призупинено навчання у 26 закладах загальної середньої освіти, що становить майже 6,5% від загальної кількості. Також закрили на карантин 35 закладів дошкільної освіти, що становить 9,13% від загальної кількості", - сказала освітянка.

Зокрема, найбільше закладів закрили на карантин на території Новоселицького району - 10 шкіл та 11 садочків. У Хотинському районі закритими залишаються 3 школи та 11 садочків, у Сторожинецькому - 5 шкіл і 4 садочки у Кельменецькому районі - 4 школи і 4 садочки, Сокирянському - 3 школи і 5 садочків, та одна школа у Герцаївському районі.

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Більшість із цих закладів оголосили карантин до 7 лютого.

Освітяни Буковини зазначають, що наразі в області спостерігається тенденція на збільшення кількості хворих на ГРВІ. Адміністрації шкіл приймають комісійно рішення про закриття освітніх закладів на карантин, зважаючи на кількість хворих дітей.

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