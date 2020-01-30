Справу про вбивство Діани Хріненко розглядатимуть за участі присяжних

У Кіровському районному суді Кропивницького 30 січня відбулося підготовче слухання у справі про вбивство у 2018 році 16-річної Діани Хріненко. Підозрюваного залишили під вартою; розглядати справу постановили за участі присяжних.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

"Сьогодні, 30 січня 2020 року, у Кіровському районному суді відбулось підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням 29-річного жителя Знам’янського району у резонансному вбивстві молодої дівчини у с. Суботці. На засіданні колегія суддів призначила обвинувальний акт до розгляду по суті. Окрім того, за клопотанням прокурора суд продовжив підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою... Задоволено клопотання обвинуваченого та постановлено ухвалу про розгляд кримінального провадження судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних", - йдеться у повідомленні.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 18 березня об 11.00.

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Як повідомлялось, 16-річна Діана Хріненко, яка мешкала у селі Суботці Знам’янського району, зникла 24 серпня 2018 року: вона не повернулася додому після святкування Дня Незалежності. Пошуки школярки тривали пів року, поки за десяток кілометрів від місця зникнення не знайшли частини тіла. За результатами низки експертиз було підтверджено, що рештки належать зниклій дівчині.

За підозрою у скоєнні злочину у Польщі було затримано 29-річного мешканця Знам’янського району. Його звинувачують за ч. 2 п. 10 ст. 115 (умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням), ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 152, ч 1. ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.