Екстрена допомога: Гончарук дав 10 днів на складання списку лікарень, де буде "апгрейд"

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив головам обласних державних адміністрацій упродовж 10 днів визначити та подати на затвердження Міністерству охорони здоров’я перелік тих лікарень, у яких необхідно модернізувати відділення екстреної допомоги.

Про це він повідомив у Telegram за результатами селекторної наради з головами ОДА,

“Доручив головам ОДА протягом 10 днів визначити та подати на затвердження до МОЗ перелік лікарень, а у квітні - спільно з МОЗ завершити виконання проєктних робіт”, - написав Гончарук.

За його словами, ефективність екстреної медицини значно залежить від оснащеності та персоналу приймальних відділень.

“Здоров’я людей - пріоритет уряду. Ми працюємо над тим, щоб якісні медичні послуги були доступні кожному українцю”, - додав Гончарук.

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Саме тому, підкреслив він, буде модернізовано 200 приймальних відділень екстреної допомоги по всій Україні уже у 2020 році.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, відповідно до якого цьогоріч буде обладнано 200 приймальних відділень.