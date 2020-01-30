Екстрена допомога: Гончарук дав 10 днів на складання списку лікарень, де буде "апгрейд"
Про це він повідомив у Telegram за результатами селекторної наради з головами ОДА,
“Доручив головам ОДА протягом 10 днів визначити та подати на затвердження до МОЗ перелік лікарень, а у квітні - спільно з МОЗ завершити виконання проєктних робіт”, - написав Гончарук.
За його словами, ефективність екстреної медицини значно залежить від оснащеності та персоналу приймальних відділень.
“Здоров’я людей - пріоритет уряду. Ми працюємо над тим, щоб якісні медичні послуги були доступні кожному українцю”, - додав Гончарук.
Саме тому, підкреслив він, буде модернізовано 200 приймальних відділень екстреної допомоги по всій Україні уже у 2020 році.
Як повідомляв Укрінформ, 29 січня уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, відповідно до якого цьогоріч буде обладнано 200 приймальних відділень.