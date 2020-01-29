Уряд затвердив план розвитку системи екстреної меддопомоги

Уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

“У 2020 році ми обладнаємо 200 приймальних відділень для екстреної медицини. Уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги. Перший крок у цьому напрямку зроблено”, - написав він.

За словами Гончарука, цей план передбачає принципово новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги. Для цього буде удосконалюватися діяльність диспетчерських служб. Планується запровадження нової моделі розподілу посадових обов’язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги, а також сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам у невідкладних медичних станах. Буде вдосконалено підходи планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров’я.

"Сьогоднішня система екстреної медицини недосконала і не забезпечує вчасного, якісного та ефективного реагування. Ми не можемо більше дозволити собі втрачати життя наших людей через неефективну роботу державної машини. Мета уряду на цей рік — врятувати якомога більше українців", - наголосив Прем'єр-міністр.