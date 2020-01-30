Авто із дипномерами везло через кордон контрабанду на пів мільйона євро

В автомобілі з дипломатичними номерами митники Галицької митниці виявили 155 тис. пачок цигарок вартістю у пів мільйона євро.

Про це повідомив голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов у Facebook.

"Суттєвий улов на Шегинях. В автомобілі з дипломатичними номерами митники Галицької митниці виявили 155 тис. пачок цигарок. Ціна такої партії в Європі - пів мільйона євро, це не «проста людина вирішила трохи підзаробити». Citroen Jumper заїхав на дипломатичну смугу, але завдяки співпраці із The Security Service of Ukraine виникли підозри щодо можливого використання підроблених дипломатичних документів", - зазначив Нефьодов.

Він додав, що при огляді машини митниками було виявлено 115 тис. пачок цигарок ТМ "Copliment" та "Marlboro" з українськими акцизними марками та 40 тис. пачок ТМ «Minsk» без акцизних марок.

Фото: Максим Нефьодов/ФБ