Контрабанда під виглядом гуманітарки: на Львівщині завершили справу «волонтера»

Львівська прокуратура завершила розслідування справи щодо благодійного фонду «Волонтерський рух України», який під виглядом гуманітарної допомоги ввіз на територію України брендового товару на суму понад 9 млн грн.

Про це в соцмережі Facebook повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко.

“Завершили справу «волонтера», який переправляв через український кордон контрабанду під виглядом гуманітарки. Директор Благодійної організації МАНом ввіз в Україну через митний пост «Мостиська» понад 1000 упаковок вагою брутто понад 9 тис.кг «благодійної допомоги». Одна проблема - то не благодійна допомога, а брендовий одяг. Завершили справу «волонтера», який переправляв через український кордон контрабанду під виглядом гуманітарки, маскуючи товар під допомогу громадянам та релігійним організаціям!”, - йдеться в пості прокурора.

Згаданий товар потрапив на територію України у 2016 році. Згідно із документами, які надали митні органи Республіки Польща, про товари гуманітарного призначення не йшлося. Покупцями товару за документами польських колег значилися чотири українських компанії з Харкова, Одеси та Києва.

Наразі провадження за цим фактом правоохоронці завершили і вручили “благодійнику” підозру за ч. 2 ст. 212 КК України, ознайомили з матеріалами провадження, обвинувальний акт вже в суді.

Згідно з інформацією RING, керівником благодійного фонду «Волонтерський рух України» є Михайло Кот, засновником — Ярина Кот та Віталій Копчунь. Останній є також засновником Благодійного фонду "Нова Галичина", громадської організації "Зо рівні права та можливості" , благодійної організації "Майбутність" (до 2018 року). Головною діяльністю задекларовано “надання соціальної допомоги”.