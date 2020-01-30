Міжнародні партнери допоможуть знайти донорів для будівництва лікарні у Краматорську

У Краматорську з делегацією Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) обговорили перспективи будівництва багатопрофільної лікарні ІІІ рівня вартістю 281 млн євро.

Про це 29 січня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної держадміністрації Павло Кириленко.

«Перспективи будівництва у Краматорську обласної багатопрофільної лікарні ІІІ рівня обговорили з делегацією Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС)... Проєкт амбітний і дорогий. Орієнтовна вартість - 281 млн євро. З таким обсягом фінансування область сама не впорається. Тому з пропозиціями його підтримати звертатимемося до держави та міжнародних партнерів», - написав очільник області.

Він зазначив, що багатопрофільна лікарня - проєкт вкрай важливий для області, адже внаслідок російської збройної агресії проти України медичні заклади ІІІ рівня залишилися на тимчасово окупованій території.

«Звичайно, за 5 років область зробила певні кроки для нарощування втрачених потужностей, але цього недостатньо. Лікарня у Краматорську має стати своєрідним хабом, який поєднає діагностику, медичну допомогу та науку», - підкреслив Кириленко.

За його словами, передбачається, що стаціонарна допомога надаватиметься у 19 відділеннях терапевтичного та хірургічного профілю із загальною потужністю 600 ліжок. Консультативне відділення матиме можливість приймати до 600 відвідувачів за зміну.

На базі стаціонарних відділень планується розмістити клінічні кафедри Донецького національного медичного університету. Для студентів, які проходитимуть медичну практику, та медперсоналу побудують гуртожиток на 100 місць. Крім того, на території медичного містечка планують розмістити житловий комплекс на 50 квартир для медпрацівників та готель на 100 місць для тих, хто відвідуватиме пацієнтів лікарні.

Голова ОДА зазначив, що вже зроблені перші кроки: розроблена проєктно-кошторисна документація стадії «Проєкт» та укладено договір на виконання експертизи; Краматорська міська рада відвела земельну ділянку площею 18 гектарів.

Голова офісу ЮНОПС в Україні, керівник програм ЮНОПС у Європі та Центральній Азії пані Ірина Саакян-Веттер підтвердила готовність команди ЮНОПСа допомогти ДонОДА знайти донорів для реалізації цих планів. На першій стадії співпраці є домовленість про необхідність проведення міжнародної експертизи запропонованого проєкту, констатував Кириленко.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda