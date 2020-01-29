На Донеччині до кінця 2020 року побудують 5 стадіонів – ОДА

На Донеччині до кінця 2020 року побудують 5 стадіонів. Для цього вже готова проєктно-кошторисна документація, одержані експертні висновки.

Про це йшлося на робочій нараді з керівниками структурних підрозділів Донецької облдержадміністрації, а також керівниками міських рад області, повідомляє пресслужба ОДА.

«29 січня у Донецькій ОДА під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Вадима Філашкіна відбулась робоча нарада з питань координації реалізації проєкту Президента України щодо спорудження п’яти стадіонів у Донецькій області в 2020 році», - йдеться у повідомленні.

За словами Філашкіна, у регіоні до переліку включено 5 стадіонів у 4 містах.

«Усі мають проєктно-кошторисну документацію та позитивний експертний звіт. Наразі відомо, що окремо будуть виділені кошти на побудову стадіону в м. Волноваха. До складу об’єктів входять футбольне поле, бігові доріжки, роздягальні, душові, універсальні спортивні майданчики, майданчики з тренажерним обладнанням», - зазначив Філашкін.

Об’єкти по містах Краматорськ (стадіон по вул. Парковій), Селидове та Слов’янськ будуть фінансуватися у 2020 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з міських бюджетів. Один проєкт по місту Краматорськ у парку Бернацького реалізується за рахунок коштів державного бюджету (програма Мінрегіону) та місцевого бюджету (субвенція на соціально-економічний розвиток), констатували в ОДА.