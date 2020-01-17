Фонд гарантування не зміг продати стадіон "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вкотре не зміг продати стадіон "Чорноморець" через відсутність покупців.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Аукціон з продажу стадіону «Чорноморець» (Одеса) та прав вимоги за 40 кредитами юридичних осіб 15 січня 2020 року завершився безрезультатно через відсутність учасників. Початкова ціна пулу активів становила 733,25 млн грн та знизилася упродовж торгів на 50% за умовами голландської моделі аукціону – до 366,63 млн грн. Однак, купити лот навіть за такою ціною бажаючих не виявилося", - йдеться в повідомленні.

Пул включає комплекс нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець», а також права вимоги АТ «Імексбанк» за 40 договорами, які було укладено з юридичними особами. Заборгованість за ними сягає 13,2 млрд грн, з них по тілу кредитів – 7,2 млрд грн, решта 6 млрд грн – відсотки.

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Раніше ці активи виставлялися на продаж 13 разів: спочатку в системі Prozorro. Продажі, а потім на іноземних майданчиках, проте, так і не були викуплені.

Наступний аукціон з продажу цього пулу активів відбудеться наприкінці січня – на початку лютого 2020 року на майданчику «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» (FFN), з метою залучити якомога більше учасників торгів, у тому числі іноземних інвесторів.