Фонд гарантування торік виплатив вкладникам понад 830 мільйонів

Протягом 2019 року вкладники неплатоспроможних банків отримали 834,0 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Загалом протягом 2019 року Фонд здійснив гарантовані виплати на суму 834,0 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У грудні 2019 року вкладники неплатоспроможних банків у межах гарантованого відшкодування отримали 25,9 млн грн.

Загальна сума акумульованих на 1 січня 2020 року Фондом коштів склала 11,67 млрд грн.

Станом на 1 січня 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26 лютого 2012), склала 89,74 млрд грн.