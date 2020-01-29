Близько 200 запоріжців з національними прапорами та смолоскипами пройшли від площі Маяковського до майдану Героїв, аби вшанувати пам'ять українців, які 102 роки тому загинули в бою під Крутами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо пам'ятати про своїх героїв. Нам треба знати їхні подвиги та вчитися їм. Сьогодні ми також боремося за незалежність України і саме молодь першою пішла захищати країну", - говорить активістка ВГО "Сокіл" Ярина Геращенко.

У Запоріжжі на честь Героїв Крут відбулася смолоскипна хода /Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

У заході також взяли участь представники "Національного корпусу", активісти громадської організації "Традиції та порядок", "Свобода" та "Національні дружини".

На майдані Героїв учасники ходи заспівали Гімн України, запалили лампадки, з яких виклали слово "Крути", зачитали прізвища загиблих в боях під Крутами хлопців, а також запалили фаєри.

За безпекою під час смолоскипної ходи слідкували 50 нацгвардійців та близько 30 співробітників ГУНП.