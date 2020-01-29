Пам’ять загиблих героїв вшанували на місці легендарного бою під Крутами

На урочистих заходах із вшанування пам'яті Героїв Крут, що відбулися у Чернігівській області на місці легендарного бою, сьогодні згадували всіх воїнів, які загинули в боях за незалежність України.

Головними меседжами промовців були твердження, що боротьба за Україну продовжується, і захищати свою державу має бути готовим кожен українець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Історія, на жаль, повторилася, і п'ять років тому молоді хлопці покинули все і пішли на схід України віддавати свої життя за те, щоб ми могли спокійно молитися і трудитися. І боротьба не закінчується. Тому сьогодні, згадуючи загиблих понад 100 років тому юнаків, будьмо готові, кожен із нас, стати на захист своєї Вітчизни - нашої України і наших рідних", - сказав на мітингу настоятель ніжинського Свято-Покровського храму Чернігівської єпархії ПЦУ протоієрей Михайло Якубів.

Вшанування пам'яті Героїв Крут на Чернігівщині / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

Поминальну літію священник відправив за всіма загиблими за волю й незалежність української держави, після чого присутні матері та дружини героїв сучасної російсько-української війни розгорнули рушник національної єдності України.

Мітинг проходив на території Меморіального комплексу Пам'яті Героїв Крут біля села Пам'ятне Борзнянського району. Віддати шану захисникам сюди приїхало до двох тисяч жителів Чернігівщини та багатьох інших регіонів України, зокрема, Сумщини, Черкащини, Львівщини, Хмельниччини. Було багато молоді.

Представники делегацій поклали квіти до скульптурної композиції "Курсантська шинель". На честь героїв пролунав військовий салют, урочистим маршем пройшли ліцеїсти. Чернігівські артисти показали щемливу сцену проводів матір'ю сина на війну.

На мітингу виступили керівники обласних органів влади, Українського інституту національної пам'яті, представники політичних партій, курсанти військових навчальних закладів, військовослужбовці. Більшість промовців проводила паралелі між боєм під Крутами, тим буремним часом і сьогоднішньою боротьбою з російським агресором.

"Молоді люди, які тоді ішли в бій, точно знали, в якій країні вони хочуть жити, кого захищають і кого боронять. Майже через 100 років, у 2015 році, того самого ворога під Вуглегірськом зупиняли вже герої сучасні - 13-й мотопіхотний батальйон, у якому більшість бійців була з Чернігівщини. На жаль, для багатьох із них той бій також був останнім", - нагадав заступник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван.

По завершенню меморіального заходу можна було ознайомитися з експозицією музею Пам'яті Героїв Крут та виставкою "Сіверщина. Блокпост пам'яті", розміщеними у залізничних вагонах. Остання розповідає про вихідців Чернігівщини, які загинули під час проведення АТО/ООС на сході України. Її підготувала і привезла до Крут ГО "Єдина родина Чернігівщини", утворена родичами полеглих воїнів. Особливістю експозиції є те, що речі загиблих розміщені в окремих ящиках з-під гранат.

"Кожна мати чи дружина самі підбирали речі для наповнення цих скриньок, які стали вітринами наших героїв, цим виставка і дорога", - зауважив керівник ГО Микола Шанський. За його словами, експозиція була створена в 2018 році і сюди привезена вже втретє.

"Матері наших героїв навіть придумали гасло: "Воїни сучасної війни - це воїни Крут", - додав Шанський.

Для обігріву учасників заходу біля Меморіалу були розгорнуті великі намети. У них рятувальники годували охочих звареним на польовій кухні кулешем та пригощали гарячим чаєм.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року. В історію увійшов як бій, що стримав стрімкий наступ більшовицького війська на Київ і дозволив уряду УНР вперше за понад 150 років (з часів скасування Гетьманства) добитися визнання України на міжнародному рівні і укласти Брестський мирний договір.

На захист молодої Української держави біля станції Крути стали понад 500 курсантів Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, представників вільного козацтва та студентства, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Очолювані сотником Аверкієм Гончаренком вони вступили у нерівний бій з майже 4-тисячним підрозділом російської армії під командуванням Михайла Муравйова, яка мала у своєму розпорядженні бронепоїзд і артилерію. Бій тривав 5 годин. Відступаючи, українські військові зруйнували 1,5 км залізничної колії, чим на кілька діб затримали просування ворога до столиці.

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Втрати армії УНР у бою під Крутами склали приблизно 250 чоловік. З них близько 100 бійців - загинули, решта були поранені або взяті в полон. Більшовицькі втрати перевищували 1500 осіб, з яких 300 були вбиті, інші - поранені.

"Ніхто не думав, що 500 молодих воїнів зупинять наступ більшовиків на Київ. Але вони змогли це зробити. З точки зору військової справи це був успішний бій, - прокоментував подію голова УІНП Антон Дробович.

У сучасній Україні бій під Крутами є символом жертовної боротьби українського народу за свободу і незалежність своєї держави, а пам'ять його героїв щороку вшановується на високому рівні.