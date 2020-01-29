У Дніпрі реконструювали фрагмент бою під Крутами
Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.
«Ми пам’ятаємо про тих молодих хлопців, які загинули під Крутами більш ніж 100 років тому. Ми проводимо паралель між ними та тими юнаками, які вже у наш час загинули на сході України. Що сто років тому, що зараз – вони захищали свою державу, її незалежність. Ми вклоняємося їхній мужності та героїзму», – зазначив заступник міського голови Дніпра Едуард Підлубний.
Пам’ять героїв Крут вшанували у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ
Під час заходу вихованці ліцею митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів реконструювали фрагмент бою, який відбувся 29 січня 1918 року.
«Такі самі юнаки, як я зараз, по 16 років, – студенти, гімназисти, юнаки військової школи – віддали життя за Батьківщину. Ці юні українці захищали свою землю, свій народ, тож для мене це приклад мужності та героїзму», – каже ліцеїст Богдан Д’яченко.
Вранці у тисячній залі Дніпропетровської ОДА відбувся показ українського історичного фільму «Крути 1918» режисера Олексія Шапарєва. Прийшло багато молоді, військові, курсанти, старшокласники.
У Дніпрі відбувся показ фільму «Крути 1918» / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ