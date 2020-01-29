У Херсоні госпіталізували хворого, який прилетів з Китаю

У Херсоні госпіталізовано з застудою 46-річного чоловіка, який прибув з Китаю.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктор Короленко, діагноз коронавірус 2019-nCOV у нього наразі не підтверджується.

«Немає ніяких підозр, приїхав херсонець, який був у Китаї, у Пекіні. Два дні тому людина захворіла. Його госпіталізували», - зазначив Короленко.

Директор обласної інфекційної лікарні Володимир Мітковський розповів, що чоловік звернувся до лікарів з застудою, збентежило лише те, що прибув він з Пекіну. «Хворий отримує протизапальну терапію, самопочуття нормальне у хворого. На коронавірус не схоже зовсім», - зазначив Мітковський.

За словами Короленка, зараз головне завдання для влади - вжити заходи щодо попередження випадків захворювання на коронавірус. Тому така увага до людей, які прибувають з тих країн, де вже підтверджено, що там є такі хворі. Важливо також захистити медичний персонал, зазначив Короленко.

Він додав , що проблемним для Херсону є те, що китайські товари з одеського ринку йдуть і в Херсон. Товари супроводжують люди, які, закупають товар у Китаї.

Як повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА, головний лікар Херсонського обласного центру громадського здоров’я Юрій Ромаскевич зазначив, що за симптомами коронавірус можна сплутати з грипом. Ознаками можливої хвороби є підвищена температура тіла та утруднене дихання.

«Потрібно робити швидкі тести на звичайний грип, які будуть наявні у медзакладах області вже наступного тижня. Це можливість забезпечити собі спокій. Адже цей тест дає 99,8% точності», - наголосив Ромаскевич.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дав доручення Департаменту охорони здоров’я здійснювати щоденний моніторинг ситуації в області щодо випадків захворювання на коронавірус 2019-nCOV.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.