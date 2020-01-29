У Харкові 500 правоохоронців забезпечуватимуть порядок під час смолоскипного маршу

У Харкові 500 правоохоронців забезпечуватимуть порядок під час смолоскипного маршу

Укрінформ
У Харкові під час смолоскипного маршу, присвяченого 102-й річниці битви під Крутами, охорону правопорядку забезпечуватимуть 400 поліцейських та 100 військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“З 18:00 до 19:30 заплановано проведення пішої ходи громадян по вулиці Сумській від площі Конституції до вулиці Римарської, 21. Очікується, що у заході, присвяченому 102-й річниці битви під Крутами, візьмуть участь до 5000 громадян”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час смолоскипного маршу охорону публічної безпеки та порядку забезпечать 400 працівників поліції та 100 військовослужбовців Нацгвардії.

Поліція Харківщини закликає громадян не порушувати правопорядок та дотримуватися закону.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна 29 січня вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії.

Фото: поліція Києва

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