У Харкові 500 правоохоронців забезпечуватимуть порядок під час смолоскипного маршу

У Харкові під час смолоскипного маршу, присвяченого 102-й річниці битви під Крутами, охорону правопорядку забезпечуватимуть 400 поліцейських та 100 військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“З 18:00 до 19:30 заплановано проведення пішої ходи громадян по вулиці Сумській від площі Конституції до вулиці Римарської, 21. Очікується, що у заході, присвяченому 102-й річниці битви під Крутами, візьмуть участь до 5000 громадян”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час смолоскипного маршу охорону публічної безпеки та порядку забезпечать 400 працівників поліції та 100 військовослужбовців Нацгвардії.

Поліція Харківщини закликає громадян не порушувати правопорядок та дотримуватися закону.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 29 січня вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії.

Фото: поліція Києва