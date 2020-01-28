На Закарпатті вимагають скасувати висновок ОДА щодо проєкту ВЕС на Боржаві

Представники ініціативної групи Save Borzhava публічно вимагають скасування висновку Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА щодо побудови вітряків на полонинах Боржави.

Текст звернення розміщений на офіційній сторінці спільноти в мережі facebbok.

“Ми, небайдужі представники громадськості, екологічних, наукових, туристичних та спортивних спільнот, обурені та публічно засуджуємо злочинну позицію Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА в питанні лобіювання гігантських вітряків на Боржаві,” - йдеться у зверненні.

Активісти звинувачують Закарпатську ОДА в тому, що екологічний департамент, по суті, просуває і захищає нищівний проєкт забудови Боржавських полонин замість того, щоб виконувати свою профільну функцію і запобігати шкоді, яку таке масштабне будівництво може нанести навколишньому середовищу.

Захисники Боржави публічно вимагають скасування цього злочинного антиекологічного висновку Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, а також інших документів, виданих з порушенням законодавства, зокрема, Детальних планів території для будівництва вітрової електростанції, затверджених відповідними рішеннями Свалявської та Воловецької районних адміністрацій. Також вимагають притягнення до відповідальності всіх причетних до просування цього нищівного проєкту посадових осіб та публічної чіткої позиції обласної влади.

Зазначається, що завтра в Закарпатському окружному адміністративному суді відбудеться продовження розгляду резонансної справи щодо скасування висновку з оцінки впливу на довкілля проєкту ВЕС на Боржаві.

Раніше громадським рухом "Врятуй Боржаву" було візуально продемонстровано масштаби земляних робіт при будівництві ВЕС і ту шкоду, яку вони незворотньо нанесуть чутливій екосистемі гірської полонини і господарству регіону. Інфографіка Іштвана Цапа та Артура Рущака набула великого розголосу і викликала обурення в соціальних мережах.