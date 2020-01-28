На Луганщині влітку почнуть будувати радіотелевізійну станцію

Ключовим питанням інформаційної безпеки Луганської області є відновлення і розбудова технічної інфраструктури поширення телерадіосигналу на підконтрольні та непідконтрольні території області.

На 2020-2023 роки передбачено будівництво радіотелевізійної передавальної станції у Попаснянському районі. Про це йшлося на нараді в Луганській облдержадміністрації, повідомляє пресслужба ОДА.

"Регіональною цільовою програмою розвитку інформаційної реінтеграції та розвитку сфери Луганської області на 2020-2023 роки передбачено будівництво радіотелевізійної передавальної станції у Попаснянському районі. Наразі виділена земельна ділянка під будівництво, розробка проєктної документації завершується. Будівництво радіопередавального комплексу планується розпочати влітку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проблема покриття «сірої зони» та й більшої частини неконтрольованої території сигналом українських телерадіомовників буде вирішена після встановлення радіотелевізійної станції на території Попаснянського району, а також після розбудови системи малопотужного ФМ-радіомовлення.

Нині в області працюють введені в експлуатацію у 2017 році 134-метрова РТС у Новоайдарському районі та 19 радіотрансляційних комплектів у 18 населених пунктах Станично-Луганського, Попаснянського та Новоайдарського районів.

У 2019 році розпочато процедуру передачі від міжнародної організації USAID п’ятьох цифрових передавачів для здійснення мовлення з вежі у с. Бахмутівки UATV-1 та UATV-2.

Фото: loga.gov.ua