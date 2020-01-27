В Україні від грипу померла ще одна людина

Від ускладнень грипу на Рівненщині помер 50-річний чоловік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.

«На Рівненщині зареєстрований летальний випадок від ускладнень грипу: 23 січня 2020 року помер 50-річний чоловік, який з 13 січня перебував на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології Рівненської обласної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за минулий тиждень в області на 48% зросла захворюваність на грип та інші гострі респіраторні інфекції. Всього захворіли 7819 осіб, з них майже 70,5% - діти.

Госпіталізовано 259 хворих, з них 176 дітей.

На сьогодні у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії перебувають 4 хворих з важким перебігом грипу, з них одна дитина.

Перевищення епідемічного порогу зареєстровано у трьох районах, припинено навчання у майже 40 загальноосвітніх навчальних та двох дошкільних закладах області.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, з початку епідсезону станом на 22 січня 2020 року від ускладнень грипу померли 11 людей, було госпіталізовано понад 67 тисяч людей, з яких майже 80% - діти. У цілому ж на грип та ГРВІ перехворіли 6,2% населення України.