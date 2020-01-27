У Сумах через грип призупинено навчання у 15 школах

У Сумах через грип призупинено навчальний процес у 15 школах.

Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов на апаратній нараді в Сумській облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Задля уникнення спалаху грипу призупинено навчальний процес у 15 загальноосвітніх школах області. Із групи епідемризику заплановано на вакцинацію 4926 осіб. На проведення щеплення зазначеної категорії осіб передбачено 1 мільйон 231 тисяча гривень», - зазначив посадовець

За його інформацією, загальний стан захворюваності мешканців Сумщини на грип досяг порогового рівня і складає 527,8 осіб на 100 тисяч населення. Загальна кількість хворих - 5696 осіб, серед яких 3880 дітей, що становить 68,1% від загальної кількості.

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Епідеміологічний поріг наразі перевищений у 6 районах області.

Фото: sm.gov.ua