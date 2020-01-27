На трасі “Одеса-Київ” зіштовхнулися 11 авто, є загиблий

На трасі “Одеса-Київ” сталася смертельна ДТП за участю 10 машин та автобуса.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Неподалік Дачного через несприятливі погодні умови (мокре покриття та погана видимість через туман) один за одним зіштовхнулися 11 транспортних засобів, серед яких легкові автомобілі, вантажівки та маршрутний автобус сполученням “Одеса-Київ”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані: одна з пасажирок автобуса та водій Skoda.

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.