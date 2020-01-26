Мер Чернівців отримав понад 260 тисяч компенсації за відставку, яку суд визнав незаконною

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук задекларував отриману грошову компенсацію середнього заробітку за період своєї відставки - з 26 липня 2018 року по 23 квітня 2019 року, - яку суд визнав незаконною.

Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Олексія Каспрука, що опубліковане на сайті НАЗК.

Згідно з інформацією на сайті НАЗК, у січні 2020 року мер Чернівців отримав 264 839 грн як компенсацію середнього заробітку за рішенням суду. Крім цього, Каспрук задекларував за цей же місяць 39 500 грн заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, — у виконкомі Чернівецької міськради.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року Апеляційний суд у Вінниці підтвердив вирок суду першої інстанції (Чернівецького окружного адміністративного, — ред.) та залишив на посаді відстороненого у 2018-му міського голову Чернівців Олексія Каспрука

Раніше, 26 липня 2018 року, депутати Чернівецької міської ради зняли з посади міського голову Каспрука. За відповідне рішення проголосували 29 депутатів, що становить більше двох третин від депутатського складу міської ради. У квітні 2019 року Чернівецький окружний адміністративний суд скасував це рішення та поновив Каспрука на посаді міського голови, а також ухвалив стягнути на користь мера кошти у розмірі середнього заробітку за час його вимушеного прогулу.