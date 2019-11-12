Суд залишив на посаді відстороненого мера Чернівців

Апеляційний суд у Вінниці підтвердив вирок суду першої інстанції та залишив на посаді відстороненого минулого року міського голову Чернівців Олексія Каспрука.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє сьомий апеляційний адміністративний суд.

"Колегія суддів розглянула апеляційні скарги Олексія Каспрука, Василя Продана та Чернівецької міської ради на рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 23 квітня 2019 року у справі за позовом Олексія Каспрука про визнання протиправним і скасування рішення, та про поновлення його на посаді міського голови і стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. За результатами розгляду, рішення Чернівецького окружного адміністративного суду залишено без змін", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 26 липня 2018 року депутати Чернівецької міської ради зняли з посади міського голову Олексія Каспрука.

За відповідне рішення проголосувало 29 депутатів, що становить більше двох третин від депутатського складу міської ради.

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У квітні цього року Чернівецький окружний адміністративний суд скасував це рішення та поновив Каспрука на посаді міського голови.