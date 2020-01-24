У Дніпрі від грипу померла дитина

У Дніпрі в лікарні 21 січня від пандемічного грипу померла дитина віком 2,5 року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила завідувач відділом організації епідеміологічних досліджень Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" Олена Кузьменко.

"Минулого вівторка від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була тяжка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька діб після початку захворювання. Наразі обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини став саме штам грипу А", - зазначила Кузьменко.

За її словами, це перший летальний випадок від грипу в нинішньому сезоні. В минулому сезоні таких випадків в області не було.

Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності на Дніпропетровщині за останній тиждень виріс на 55%. Всього, за епідемічний період (з початку жовтня) на грип в області хворіло понад 200 тис. людей. Пік захворюваності очікується у середині лютого.